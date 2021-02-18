РИАМО - 18 фев. Пилотный проект помощи ученикам 6-8 классов столичных школ «Цифровой репетитор», доступный на платформе «Московской электронной школы», будет востребованным среди ребят, сообщила РИАМО директор городской школы №887 Юлия Плотникова.
Благодаря проекту школьники смогут подтянуть знания по таким предметам, как русский и английский языки, математика (алгебра и геометрия), химия, физика.
Она пояснила, что оказывать методическую помощь школьникам будут учителя и студенты педагогических вузов Москвы.
«Бесплатные занятия, которые направлены на повторение пройденного материала, изучение сложных тем, доступны на платформе «Московской электронной школы», хорошо знакомой ученикам. Уверена, что проект будет востребован», - добавила Плотникова.
В рамках проекта «Цифровой репетитор» школьники смогут выбрать до двух предметов и посещать по каждому из них два урока в неделю. Первое время стать участниками проекта смогут дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. На сегодняшний день помогать ребятам в освоении предметов будут порядка 500 столичных педагогов.
Помощью «Цифрового репетитора» смогут воспользоваться более 800 московских школьников>>
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