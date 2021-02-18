РИАМО - 18 фев. Пилотный проект помощи ученикам 6-8 классов столичных школ «Цифровой репетитор», доступный на платформе «Московской электронной школы», будет востребованным среди ребят, сообщила РИАМО директор городской школы №887 Юлия Плотникова.

Благодаря проекту школьники смогут подтянуть знания по таким предметам, как русский и английский языки, математика (алгебра и геометрия), химия, физика.

«В Москве запускается новый проект «Цифровой репетитор» для школьников и педагогов. Для нас стало уже привычным, что город разрабатывает все больше новых и интересных проектов для поддержки и помощи нашим школьникам и учителям. Организация педагогической помощи в удобном формате для ребят, имеющих трудности в освоении учебной программы, является очень значимой мерой социальной поддержки жителей столицы», - сказала Плотникова.

Она пояснила, что оказывать методическую помощь школьникам будут учителя и студенты педагогических вузов Москвы.

«Бесплатные занятия, которые направлены на повторение пройденного материала, изучение сложных тем, доступны на платформе «Московской электронной школы», хорошо знакомой ученикам. Уверена, что проект будет востребован», - добавила Плотникова.

В рамках проекта «Цифровой репетитор» школьники смогут выбрать до двух предметов и посещать по каждому из них два урока в неделю. Первое время стать участниками проекта смогут дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. На сегодняшний день помогать ребятам в освоении предметов будут порядка 500 столичных педагогов.

Помощью «Цифрового репетитора» смогут воспользоваться более 800 московских школьников>>