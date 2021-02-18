РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 фев. Порядка 300 экспонатов увидят посетители выставки, посвященной деятельности Российского Красного креста и благотворительности членов императорской фамилии, в подмосковном Красногорске, сообщила специалист музейно-выставочных программ фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Зоя Матвеева.

Выставку «Августейшие владельцы императорской усадьбы Ильинское» и Российское общество Красного креста торжественно открыли в культурно-выставочном комплексе «Знаменское-Губайлово» в подмосковном Красногорске в четверг. В мероприятии приняли участие глава городского округа Эльмира Хаймурзина, председатель наблюдательного совета фонда Анна Громова, заместитель директора департамента Минкультуры РФ Наталья Чечель. Приветствие участникам открытия выставки направили замминистра культуры РФ Алла Манилова, губернатор региона Андрей Воробьев.

«На выставке представлены около 300 уникальных экспонатов, посвященных Красному кресту. Они относятся к периоду с Крымской войны (1853-1856 годов - ред.) и до 1917 года», - сообщила Матвеева.

Выставку подготовил Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности при поддержке министерства культуры РФ, губернатора Московской области, администрации горокруга Красногорск и КВК «Знаменское-Губайлово».

В дальнейшем выставку переведут в здание лазарета, входившего в состав императорской усадьбы в селе Ильинское.

«Я верю, что летом мы сможем открыть после реконструкции здания родильного приюта и лазарета в селе Ильинское», - сказала Хаймурзина.

Экспозиция посвящена благотворительной и подвижнической деятельности владельцев единственной в Подмосковье императорской усадьбы Ильинское-Усово и истории создания общества Красного креста и общин сестер милосердия в России.

По словам Матвеевой, в формировании выставки приняли участие коллекционеры.

Так, посетители смогут увидеть подлинный полевой набор хирурга 1860-х годов, жетон, который великая княгиня Елизавета Федоровна подарила солдату на выписку из лазарета в Ильинском, посуду, фотографии и многое другое.