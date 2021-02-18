РИАМО – 18 фев. Инфекционист Дмитрий Гордеев сообщил, что на результатах теста на антитела к коронавирусной инфекции могут сказаться индивидуальные особенности организма, а также время сдачи анализов, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Скорость выработки антител и скорость их распада у людей разная, и на это влияет много факторов», — сказал специалист по лабораторной диагностике инфекционных заболеваний лаборатории «Гемотест» Дмитрий Гордеев.

Он также подчеркнул, что ошибочный результат может стать и следствием исчезновения антител у тех, кто перенес заболевание.

С начала пандемии в России выявили более 4,1 миллиона случаев заражения коронавирусом. В стране продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Прививки от инфекции делают бесплатно и исключительно на добровольной основе.​

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Текстовая трансляция

18 ФЕВРАЛЯ

- В Москве отмечается спад заболеваемости Covid‑19 во всех возрастных группах.

Среди учащихся средней и старшей школы заболеваемость снизилась на 27%, а среди учащихся начальных классов – на 11%. Если сравнивать с пиком эпидемии, то падение в среднем больше, чем на 60%. Эти показатели говорят о том, что момент возвращения учеников в школы был выбран правильно, эпидемиологическая ситуация не ухудшилась, и, я надеюсь, будет продолжать с каждым днем только улучшаться заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

- Губернатор Подмосковья получил право вводить дополнительные периоды тишины в самоизоляцию. Ранее поправки в областной закон о тишине вносила Мособлдума.

- Сфера торговли и услуг, индустрия отдыха и развлечений понесли наибольшие потери в Подмосковье в период пандемии коронавируса. В список также включены деятельность по предоставлению бытовых услуг населению, розничная торговля, стоматологические услуги, СМИ.

- Соблюдение мер против Covid в отелях Подмосковья стали контролировать через приложение. Итоги осмотра фиксируют в приложении, а проверки на объектах проводят еженедельно.

- Тяжесть течения коронавирусной инфекции может зависеть от группы крови человека. Чаще и тяжелее других переносят инфекцию люди со II и IV группами крови

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 13 447 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 577 больных. В Москве - 1950.

- Почти 600 тыс москвичей сделали прививки от коронавируса. В ближайшее время в городе планируют провести несколько крупных исследований по вакцинации от Covid-19.

- Международные клинические исследования вакцины «Спутник Лайт» запустили в Москве. Вакцинация этим препаратом будет проводиться в один этап.