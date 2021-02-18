РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 фев. В рамках акции «Спорт каждый день» депутаты фракции «Единая Россия» в Совете депутатов городского округа Люберцы Дмитрий Коровкин, Вячеслав Калинин и Анатолий Уханов передали спортивный инвентарь для детей из многодетных и малообеспеченных семей, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого местного отделения партии.

Организаторами акции выступили сторонники партии «Единая Россия» совместно с некоммерческими объединениями и другими партнерами.

«Мы полностью поддерживаем проведение таких акций. Спорт, а тем более для детей, молодежи – важный жизненный аспект. Физические активности поднимают настроение, тонус, мотивируют двигаться вперед. В местном отделении партии «Единая Россия» уже создан достойный запас инвентаря, который в ближайшее время будет передан в одно из социальных учреждений Люберец», - сказал Коровкин.

Народные избранники выразили надежду, что весь подаренный спортинвентарь пригодится ребятам и поможет им в достижении спортивных успехов.

Акция «Спорт каждый день», приуроченная ко Дню зимних видов спорта в России, стартовала 8 февраля. В рамках акции открыт сбор нового спортивного инвентаря для зимних видов спорта (шайбы, клюшки, коньки, ледянки), который будет передан детям из многодетных и малообеспеченных семей, а также воспитанникам социальных учреждений для несовершеннолетних.

В Люберцах пункт приема спортивного инвентаря будет открыт до 21 февраля в местном отделении партии «Единая Россия» по адресу: улица Кирова, дом №22.