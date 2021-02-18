РИАМО - 18 фев. Организации, предъявляющие повышенные требования к информационной безопасности, смогут воспользоваться коммуникационными сервисами «Манго Телеком».

Речь идет о госсекторе, финансовых, страховых, медицинских компаниях и представителях других сфер, которые работают с конфиденциальной информацией.

Оператор, специализирующийся на профессиональных решениях для корпоративной связи, рассказал о планах запустить в коммерческую эксплуатацию гибридное облако. Это комбинированная модель построения ИТ-инфраструктуры предприятия, при которой оно может пользоваться различными технологическими сервисами из публичного облака, а используемые при этом данные хранить на своих собственных серверах в целях информационной безопасности.

«В результате компания получает возможность выстроить или модернизировать телекоммуникационную инфраструктуру с помощью самых передовых технологий и использовать их в работе в соответствии с принятыми у нее стандартами защиты конфиденциальных данных», - отметили в «Манго Телеком».

Например, записи телефонных переговоров, текстовые сообщения и передаваемые файлы будут находиться на серверах заказчика с требуемыми настройками безопасности. Но сотрудники компании смогут пользоваться такими инструментами, как статистика звонков, бизнес-аналитика, распознавание речи и другими из арсенала «Манго Телеком». Звонки между сотрудниками могут не покидать корпоративную сеть заказчика, а звонки, проходящие через интернет, будут защищены современными протоколами шифрования.

Кроме того, гибридное облако «Манго Телеком» на тех же принципах поддерживает широко распространенные в корпоративной среде видеоконференции, а также позволяет интегрировать коммуникационные инструменты с любыми прикладными информационными системами, развернутыми на предприятии, — CRM, ERP, BPM и им подобными.

Сейчас «Манго Телеком» ведет тестовый запуск решения для нескольких крупных клиентов. Рыночные заказы на подключение будут открыты во втором квартале 2021 года.