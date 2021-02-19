РИАМО - 19 фев. В Александровском саду в центре столицы в пятницу проведут профилактику Вечного огня в преддверии Дня защитника Отечества.

Осмотр Вечного огня проводится каждый день, а техбслуживание — раз в месяц и дополнительно перед 23 февраля и 9 мая.

«В пятницу состоится традиционная профилактика Вечного огня на Могиле Неизвестного Cолдата в Александровском саду. Это очень ответственная работа повышенной сложности. К ее проведению привлекаются самые опытные специалисты газового хозяйства столицы», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков..

Профилактика в целом занимает около 40 минут. Звезду мемориального комплекса приподнимут и отнесут в сторону. После этого каждый из трех запальников горелки проверят на работоспособность. При необходимости специалисты заменят платиновую спираль.

В ходе работ пламя переносится специальным факелом на временную горелку — она является уменьшенной копией основной. Мемориал оснащен системой тройного резервирования, поэтому никакая непогода не сможет погасить пламя