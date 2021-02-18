РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 фев. Более 20 человек задержали в рамках очередного рейда по безопасности в подмосковных Котельниках, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

На территории автовокзала Котельников в четверг прошел рейд с участием сотрудников администрации и Котельниковского отдела полиции.

«В ходе проведения рейда в отдел полиции доставили 21 человека, эвакуировали пять единиц автотранспорта, на нарушителей составлены административные протоколы. Также задержан гражданин Воронежа по подозрению в совершении кражи. По данному факту возбуждено уголовное дело», - говорится в сообщении.

Целью рейда была проверка лицензий водителей, занимающихся грузопассажирскими перевозками, а также проверка торговых павильонов на предмет нарушения правил торговли, выявление лиц, нарушивших миграционный учет на территории РФ.