РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 фев. Более 20 человек задержали в рамках очередного рейда по безопасности в подмосковных Котельниках, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.
На территории автовокзала Котельников в четверг прошел рейд с участием сотрудников администрации и Котельниковского отдела полиции.
Целью рейда была проверка лицензий водителей, занимающихся грузопассажирскими перевозками, а также проверка торговых павильонов на предмет нарушения правил торговли, выявление лиц, нарушивших миграционный учет на территории РФ.
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