РИАМО - 18 фев. В четверг в торгово-развлекательном комплексе «Красный Кит» состоялось открытие стационарного пункта вакцинации, прививки здесь делают отечественной вакциной, сделать их могут все желающие в возрасте от 18 лет и старше, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«На сегодняшний день у нас привито 6 тысяч человек – это первый этап вакцинации, второй этап вакцинации прошло 1,8 тысячи человек. Наши пациенты доверяют отечественной вакцине, этому свидетельствуют записи, которые у нас ведутся в электронном виде и через регистратуру поликлиник. Люди активно записываются и приходят на вакцинацию», - сказал заместитель главного врача по поликлинической работе МГКБ Сергей Комаров.

На территории городского округа Мытищи находится 8 пунктов вакцинации в поликлиниках МГКБ, торговых центрах: «Красный Кит» и «4Daily», а также есть мобильные пункты вакцинации.

«Мы постоянно расширяем количество пунктов вакцинации, потому что нам необходимо создать такую ситуацию, чтобы людям было удобно привиться, чтобы это было недалеко от дома. Сегодня открыли стационарный пункт вакцинации в торговом комплексе «Красный Кит». График работы пункта в будние дни с 12:00 до 20:00, в субботу с 10:00 до 17:00. Приглашаем всех жителей прийти и привиться от covid-19», - сказал Сергей Комаров.

При пункте работают волонтеры Подмосковья, которые помогают жителям.

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Текстовая трансляция

18 ФЕВРАЛЯ

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Среди учащихся средней и старшей школы заболеваемость снизилась на 27%, а среди учащихся начальных классов – на 11%. Если сравнивать с пиком эпидемии, то падение в среднем больше, чем на 60%. Эти показатели говорят о том, что момент возвращения учеников в школы был выбран правильно, эпидемиологическая ситуация не ухудшилась, и, я надеюсь, будет продолжать с каждым днем только улучшаться заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

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