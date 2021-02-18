РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 фев. В городском округе Мытищи в 2020 году возбудили 13 уголовных дел по факту организации и проведения азартных игр, сообщил замначальника полиции по охране общественного порядка МУ МВД России «Мытищинское» Сергей Танянский.

В четверг в Мытищах состоялось заседание окружного совета депутатов. В рамках мероприятия подвели итоги работы МВД за 2020 год.

«Всего за 2020 год возбуждено 13 уголовных дел по факту организации и проведения азартных игр, в 2019 было шесть. И 14 уголовных дел возбуждено в сфере производства и реализации алкогольный продукции. Из незаконного оборота изъято 157 тысяч бутылок различной емкости этилового спирта и 4 756 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции», - сказал Танянский.

Он добавил, что в 2020 году общее количество раскрытых преступлений по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года незначительно сократилось на 0,5 % с 1 768 до 1 759. Раскрыто больше тяжких, особо тяжких преступлений с 460 до 500. С 22 до 40 больше раскрыто разбойных нападений, с 44 до 57 грабежей, с 13 до 20 краж транспортных средств.

«Также больше раскрыто мошенничеств с 77 до 128. Выявлено и пресечено 57 преступлений, совершенных в составе организованных преступных групп. В том числе четыре квартирные кражи, 43 мошенничества, восемь преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков», - отметил Танянский.

Он уточнил, что в составе преступных групп, сформированных на этнической основе, совершено шесть преступлений. В том числе четыре квартирные кражи и два факта сбыта наркотических средств. По его словам, раскрыто больше преступлений, связанных с хищением и освоением бюджетных средств с 4 до 22, на 12% - коррупционных преступлений с 25 до 28.