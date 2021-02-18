РИАМО - 18 фев. Новое здание Песковской средней школы построили в подмосковной Коломне по поручению губернатора Андрея Воробьева, это позволило ликвидировать вторую смену в учебном заведении, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
Старый корпус школы, построенный в 1957 году, едва вмещал всех учеников. Новое здание приняло ребят в ноябре прошлого года. Воробьев проверил, в каких условиях учатся школьники, и подарил им компьютеры.
Строительство школы началось в 2016 году, но дважды процесс тормозился по вине застройщиков. В 2019 году Воробьев взял ситуацию под личный контроль. Сегодня в новом здании школы учатся свыше 450 детей.
В новостройке насчитывается 34 современных учебных кабинета, информационно-коммуникативный центр, актовый зал, два спортивных и тренажерный залы, мастерские, медблок, столовая. Для учащихся начальных классов предусмотрены спальни и игровые комнаты. На улице установлены детские площадки, устроено спортивное ядро, футбольное поле и беговая дорожка.
Школа оснащена мультимедийной техникой и учебно-лабораторным оборудованием. После занятий ребята могут посещать кружки и секции разных направлений.
В ходе визита в школу Воробьев также пообщался с родителями и учителями. По словам директора школы Алексея Фатеева, новый корпус позволил не только усовершенствовать учебный процесс, но и улучшить бытовые условия.
Многодетный отец Александр Бондаренко рассказал, что открытие нового здания стало долгожданным событием для поселка Пески.
Ранее Воробьев отмечал, что строительные работы в Подмосковье должны проходить быстро и качественно. По словам главы региона, если постоянно контролировать стройку, то все графики работ будут выполняться в срок.
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