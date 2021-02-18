РИАМО - 18 фев. Новое здание Песковской средней школы построили в подмосковной Коломне по поручению губернатора Андрея Воробьева, это позволило ликвидировать вторую смену в учебном заведении, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Старый корпус школы, построенный в 1957 году, едва вмещал всех учеников. Новое здание приняло ребят в ноябре прошлого года. Воробьев проверил, в каких условиях учатся школьники, и подарил им компьютеры.

«Самые современные компьютеры для самой современной школы. Эти макбуки не для красоты, они должны работать. Если вам хочется на этом компьютере позаниматься, спрашиваете у директора - берете и работаете», — сказал Воробьев.

Строительство школы началось в 2016 году, но дважды процесс тормозился по вине застройщиков. В 2019 году Воробьев взял ситуацию под личный контроль. Сегодня в новом здании школы учатся свыше 450 детей.

В новостройке насчитывается 34 современных учебных кабинета, информационно-коммуникативный центр, актовый зал, два спортивных и тренажерный залы, мастерские, медблок, столовая. Для учащихся начальных классов предусмотрены спальни и игровые комнаты. На улице установлены детские площадки, устроено спортивное ядро, футбольное поле и беговая дорожка.

Школа оснащена мультимедийной техникой и учебно-лабораторным оборудованием. После занятий ребята могут посещать кружки и секции разных направлений.

В ходе визита в школу Воробьев также пообщался с родителями и учителями. По словам директора школы Алексея Фатеева, новый корпус позволил не только усовершенствовать учебный процесс, но и улучшить бытовые условия.

Многодетный отец Александр Бондаренко рассказал, что открытие нового здания стало долгожданным событием для поселка Пески.

«У меня трое детей, поэтому новая школа – большая радость для всех нас. Сейчас условия просто шикарные, есть все для того, чтобы получать знания и заниматься спортом. Это небо и земля по сравнению с тем, что было раньше», - сказал Бондаренко.

Ранее Воробьев отмечал, что строительные работы в Подмосковье должны проходить быстро и качественно. По словам главы региона, если постоянно контролировать стройку, то все графики работ будут выполняться в срок.