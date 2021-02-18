РИАМО - 18 фев. Для помощи ученикам столичных школ в адаптации после дистанционного обучения в Москве приняли ряд мер, появились специальные проекты, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Школьники Москвы вернулись к очному обучению 18 января. Помощь ученикам в адаптации после дистанционки является одной из основных задач московских школ.

«Пандемия оказала существенное влияние на образ жизни как взрослых, так и детей. Причем детям пришлось, наверное, даже тяжелее, чем взрослым. Их привычный образ жизни был кардинально изменен. За прошлый год они не посещали школу очно более шести месяцев. Мы прекрасно понимаем, что ребятам, которые вернулись в школу после довольно длительного онлайн-обучения, требуется адаптация. Мы стараемся по максимуму создать образовательные механизмы, которые упрощают этот процесс адаптации», - рассказала Ракова.

Например, в столице на площадке Московской электронной школы создали сервис «Цифровой репетитор». В пилотном режиме он доступен ученикам 6-8 классов из 80 школ. Дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получат возможность в дистанционном режиме в небольших группах дополнительно разобрать сложные темы по основным школьным предметам.

«Если он (проект – ред.) приживется и получит одобрение москвичей, мы будем дальше его расширять, распространять на другие категории учеников, дополнять другими предметами», - отметила Ракова.

«Цифровой репетитор» вырос из проекта «Учитель на замену», когда на помощь в преподавании присоединились учителя дополнительного образования и молодые специалисты.

Кроме того, ученикам 6–8 и 10 классов помогают в прямом эфире Мособр ТВ. Там проводятся телеуроки с разбором сложных тем по различным предметам.

Для помощи выпускникам 9 и 11 классов создали проект «Субботы московского выпускника». Ведущие московские педагоги разбирают задания ЕГЭ и ОГЭ, а также проводят видеоконсультации по различным темам для подготовки к Государственной итоговой аттестации.

Помощью «Цифрового репетитора» смогут воспользоваться более 800 московских школьников>>