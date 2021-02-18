РИАМО - 18 фев. В городе Пушкине расследуют разбойное нападение и покушение на убийство троих человек, одним из которых был ребенок, сейчас на 54-летнего обвиняемого возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

«По данным следствия, 26 января 2021 года подозреваемый из корыстных побуждений незаконно проник в частный дом, расположенный в городе Пушкино, где совершил разбойное нападение на двух женщин, потребовал передать ему мобильные телефоны и имеющиеся в доме денежные средства», – говорится в сообщении.

Обвиняемый угрожал гвоздодером потерпевшим, а после сказал связать друг друга веревкой. Далее он облил пол горюче-смазочной жидкостью и поджог. Из комнаты потерпевшие выбрались невредимыми.

Местонахождение подозреваемого установили во время оперативно-разыскных мероприятий и проведения комплекса следственных действий. Криминалисты уже провели осмотр места происшествия, а также изъяли предметы, которые имеют значение для расследования уголовного дела.

В настоящее время назначено проведение пожаро-технической и психолого-психологической экспертизы. Ведется сбор и закрепление доказательственной базы.