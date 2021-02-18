РИАМО - 18 фев. Сотрудники отдела мелких млекопитающих перенесли гигантскую саламандру в новый просторный бассейн, сообщается в Instagram-аккаунте Московского зоопарка.

«По дороге взвесили. Оказалось, что она весит больше 20 килограммов. Знали ли вы, что бывают такие большие амфибии?» - говорится в сообщении.

Чтобы животному не мешал яркий свет, ему бережно прикрыли мордочку, когда переносили в новое жилье.

Исполинские саламандры встречаются только в Японии и Китае. Древние земноводные сохранили внешний вид, который имели 170 миллионов лет назад. Китайские саламандры могут достигать до двух метров в длину и весить до 70 килограммов, японские меньше. Виды находятся на грани исчезновения, потому что являются деликатесом в странах обитания. Китайских саламандр в дикой природе осталось не больше пары десятков особей.