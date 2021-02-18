РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 фев. Депутат Совета депутатов городского округа Люберцы, сторонник партии «Единая Россия» Вячеслав Губин посетил в поселке Красково труженицу тыла, ветерана труда Марию Родину и передал ей инвалидное кресло, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого местного отделения партии.

«В прошлый наш визит внучка Марии Федоровны рассказала, что бабушка мечтает съездить на дачу, которая хоть и находится недалеко, но без инвалидного кресла туда не добраться. Надеюсь, что теперь внучка с бабушкой смогут совершать не только прогулки около дома, но и бывать чаще на даче», - сказал Губин.

Мария Родина поблагодарила депутата за участие в решении ее проблемы.

Родиной, которой сто лет, проживает в Краскове. Она родилась на Украине в селе Корогод. В начале 30-х годов 20 века ее семья переехала сначала в Москву, а затем в Люберцы. С 1941 по 1948 годы женщина работала на Московской железной дороге. С 1948 по 1991 годы – на Кореневском заводе строительных материалов и конструкций в цехе обжига кирпичей.