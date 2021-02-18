РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 фев. Полицейские Балашихи задержали сотрудника магазина, подозреваемого в присвоении денежных средств из кассы и продукции, сумма ущерба составила более 200 тысяч рублей, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по городского округу Балашиха МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от представителя магазина, расположенного на проспекте Ленина, о хищении денежных средств из кассы и продукции. Общая сумма материального ущерба составила более 200 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан 21-летний местный житель, который являлся сотрудником данного магазина. Следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата», – говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.