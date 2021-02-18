РИАМО - 18 фев. Аграриям Подмосковья перед весенне-полевыми работами удалось запасти 5,4 тысячи тонн удобрений, что на 5,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский сообщил, что темпы формирования запасов удобрений в Подмосковье соответствуют прошлогодним показателям.

«На текущую дату сельхозпредприятия закупили 5,4 тысячи тонн действующего вещества минеральных удобрений, что на 5,3% больше, чем на аналогичный период прошлого года. Законтрактовано более 18,2 тысячи тонн», – отметил Воскресенский.

Он добавил, что потребность в минеральных удобрениях на весенне-полевые работы составляет 33,2 тысячи тонн. Аграрии занимаются ремонтом сельскохозяйственной техники, накоплением удобрений и пополнением запасов горюче-смазочных материалов для проведения весенне-полевых работ.

Активнее всего запасы удобрений делают в городских округа южной части Московской области.