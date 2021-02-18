РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 фев. В городском округе Мытищи в 2020 году изъяли из оборота более 27 килограммов наркотических средств, сообщил замначальника полиции по охране общественного порядка МУ МВД России «Мытищинское» Сергей Танянский.

В четверг в Мытищах состоялось заседание окружного совета депутатов. На мероприятии озвучили отчет МВД об итогах работы за 2020 год.

«В 2020 году из оборота изъято более 27 килограммов наркотических средств - кокаин, метадон, героин, гашиш. Выявлены две подпольные лаборатории по изготовлению наркотических средств и два притона для употребления наркотиков», - сказал Танянский.

Он добавил, что по линии незаконного оборота наркотиков раскрыто 216 преступлений, 229 было за аналогичный период 2019 года. По словам Танянского, несмотря на незначительное снижение раскрытых преступлений, этот показатель остается одним из самых высоких на территории Московской области.

Танянский отметил, что в 2020 году было совершено меньше на 8,6% преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков - сокращение с 477 до 436.