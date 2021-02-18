РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 фев. В МФЦ Московской области, в том числе и Люберец, 21 и 22 февраля не будет осуществляться прием документов по услугам Росреестра, говорится в сообщении Люберецкого МФЦ.

«Уважаемые заявители! В связи с проведением технических работ в информационных системах Росреестра 21 и 22 февраля в подмосковных МФЦ прием документов по услугам Росреестра осуществляться не будет. Планируйте посещение МФЦ заранее», - говорится в сообщении.

23 февраля в многофункциональных центрах - нерабочий день.