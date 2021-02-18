РИАМО - 18 фев. В 80 столичных школах стартовал пилотный проект «Цифровой репетитор», его помощью могут воспользоваться более 800 учащихся 6-8 классов, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В четверг мэр столицы Сергей Собянин посетил общеобразовательную «Цифровую школу», которая находится на Малой Семеновской улице. Вместе с учителями он обсудил реализацию проекта «Цифровой репетитор» в Московской электронное школе.

«С учетом недавнего опыта дистанционного обучения мы решили создать еще один инструмент для помощи ученикам, испытывающим трудности в освоении школьной программы. В рамках пилотного проекта «Цифровой репетитор» ученики 6-8 классов могут дополнительно заниматься по предметам, с которыми у них возникли проблемы», - отметил Собянин.

Позаниматься с «Цифровым репетитором» можно онлайн на платформе МЭШ. Этот проект планируют расширить и на школьников других классов, если он окажется успешным.

Чтобы участвовать в проекте, нужно оставить заявку через личный кабинет школьника в электронном дневнике МЭШ. Для этого потребуется зайти в раздел «Учеба/Цифровой репетитор». Сделать это могут как родители, так и сами учащиеся.

Два урока в неделю проходят бесплатно. Занятия идут по видеоконференции в группах по 3-5 учеников.

В проекте участвуют 500 учителей. Подавляющее большинство из них - это педагоги дополнительного образования, остальные – студенты педагогических вузов.

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