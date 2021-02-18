РИАМО – 18 фев. Столичные правоохранители задержали одного из топ-менеджеров провайдера цифровых услуг «Ростелеком» Андрея Левакова, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Топ-менеджеру «Ростелекома» предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере» - ред.). Обвинители просят поместить мужчину под стражу до 17 апреля», - говорится в сообщении.

В компании пока не прокомментировали информацию о задержании Левакова.

По данным пресс-службы «Ростелекома», Леваков ушел со своего поста еще 30 марта 2020 года.​