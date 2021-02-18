РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 фев. В подмосковном Подольске совместно с компанией из Фрязина разработали четырехместный багги с улучшенными характеристиками, после прохождения испытания на Чукотке вездеход запустят в серийное производство, сообщил гендиректор СПКБ «Подольский технопарк» Максим Тугучев.

«Совместно с компанией «Ф-МоторСпорт» из города Фрязино мы разработали и собираем четырехместный туристический багги, на котором планируем в 2021 году доехать до Чукотки. Для этого составили специальный маршрут. В дальнейшем после прохождения этого испытания и нахождения возможных недостатков направим четырехместный багги в серийное производство», - сказал Тугучев.

Машина будет уникальна в своем классе по характеристикам. По сравнению с импортными аналогами она будет легче, маневреннее и обладать большей проходимостью. Помимо туристической отрасли, она может найти применение в деятельности спецслужб.

Ранее в СПКБ «Подольский технопарк» разработали специальный кабель повышенной прочности, который можно использовать при производстве багги и других вездеходных машин. Сам кабель медный, покрыт оловом и затем полимерным материалом. В настоящее время завершается его сертификация, затем наладят его серийное производство. Ранее кабель такого качества производили только за границей. Благодаря этой разработке подольская компания сможет предложить покупателям качественный товар по более низкой цене, так как исключили расходы на доставку и растаможку из-за границы.