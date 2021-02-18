РИАМО - 18 фев. В Московской области вынесли приговор участнику организованной преступной группы, обвиняемому в трех похищениях и убийствах пяти человек, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«По данным следствия, обвиняемый в составе организованной преступной группы, действовавшей на территории Московского региона с 2006 по 2012 год, совершил похищение троих граждан с целью вымогательства денежных средств у их родственников», - говорится в сообщении.

За освобождение людей требовали выкуп в размере от 500 тысяч долларов США до 4 миллионов евро. Несмотря на передачу денег, похищенных убивали. Обвиняемый непосредственно принимал участие в расправах.

Кроме этого, обвиняемый совершил убийства двух мужчин с целью сокрытия следов, ранее совершенных группой преступлений.

Мосгорсуд уже признал фигуранта виновным в совершении аналогичных преступлений и назначил ему 20 лет тюрьмы в колонии строгого режима.

Двух его подельников осудили пожизненно, еще одного - приговорили к 15 годам тюрьмы.

Приговором Коломенского городского суда обвиняемому назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.