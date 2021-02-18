РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 фев. Юным жителям подмосковных Люберец в четверг торжественно вручили первые паспорта, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Вручение прошло в Картинной галерее.

«От имени главы администрации Люберец Владимира Ружицкого хочу вас поприветствовать. В такой торжественной обстановке, в которой вы сегодня получаете паспорта, вручают этот документ далеко не многим. Вам действительно повезло, вы - достойные ребята, уже имеете определенные успехи», - сказал замглавы администрации Михаил Криворучко.

Он добавил, что ребята получают один из самых важных документов в жизни, что открывает большие возможности.

«Я вас поздравляю с этим торжественным мероприятием. Хочу пожелать, чтобы вы гордо носили звание гражданина России и славили наш округ», - отметил Криворучко.

Всего паспорта вручили 10 юным жителям округа.