РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 фев. Юным жителям подмосковных Люберец в четверг торжественно вручили первые паспорта, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».
Вручение прошло в Картинной галерее.
«От имени главы администрации Люберец Владимира Ружицкого хочу вас поприветствовать. В такой торжественной обстановке, в которой вы сегодня получаете паспорта, вручают этот документ далеко не многим. Вам действительно повезло, вы - достойные ребята, уже имеете определенные успехи», - сказал замглавы администрации Михаил Криворучко.
Он добавил, что ребята получают один из самых важных документов в жизни, что открывает большие возможности.
«Я вас поздравляю с этим торжественным мероприятием. Хочу пожелать, чтобы вы гордо носили звание гражданина России и славили наш округ», - отметил Криворучко.
Всего паспорта вручили 10 юным жителям округа.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии