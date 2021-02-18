РИАМО - 18 фев. Заместитель художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова Вадим Верник поделился воспоминаниями о народном артисте РСФСР Андрее Мягкове как о человеке, актере и режиссере.

Известный актер Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.​ В последнее время Мягков вел уединенный образ жизни и не играл на сцене родного МХТ имени Чехова.

«Мягков для всех для нас тайна. И вот его жизнь – это абсолютная тайна. Он не хотел себя расплескивать, не хотел эту тайну раскрывать. Он не любил светские истории. Актер выражает себя в своих ролях. Это было его абсолютное кредо», - сказал Верник.

Мягков женился на своей однокурснице, актрисе Анастасии Вознесенской. Всю жизнь они прожили в абсолютной гармонии. Верник отметил, как однажды наблюдал за общением влюбленных - казалось, будто их роман только начался, хотя уже прошли годы совместной жизни.

«В жизни Андрей Мягков был глубоким, тонким, рефлексирующим, скромным человеком. Он практически не давал интервью, и был в этом радикален. Потому что его жизнь была сценой – кинематограф и преподавание в школе МХТ», - поделился Верник.

По его словам, артист видел свое продолжение в режиссуре. Одной из лучших постановок Мягкова считается «Ретро», где свою лучшую роль сыграла Вознесенская.

Верник добавил, что в какой-то момент Мягков перестал играть на сцене. Это было его личное желание.

О плохом самочувствии актера никто не знал, потому что в последние годы он вел затворнический образ жизни и не появлялся в театре.

«Он был абсолютно нелюдим. Ему это было не нужно», - сказал Верник, добавив, что Мягков занимался лечением своей жены.

Ранее свои соболезнования близким и поклонникам Андрея Мягкова выразили президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

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