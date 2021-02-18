РИАМО - 18 фев. Заместитель художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова Вадим Верник поделился воспоминаниями о народном артисте РСФСР Андрее Мягкове как о человеке, актере и режиссере.
Известный актер Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. В последнее время Мягков вел уединенный образ жизни и не играл на сцене родного МХТ имени Чехова.
Мягков женился на своей однокурснице, актрисе Анастасии Вознесенской. Всю жизнь они прожили в абсолютной гармонии. Верник отметил, как однажды наблюдал за общением влюбленных - казалось, будто их роман только начался, хотя уже прошли годы совместной жизни.
По его словам, артист видел свое продолжение в режиссуре. Одной из лучших постановок Мягкова считается «Ретро», где свою лучшую роль сыграла Вознесенская.
Верник добавил, что в какой-то момент Мягков перестал играть на сцене. Это было его личное желание.
О плохом самочувствии актера никто не знал, потому что в последние годы он вел затворнический образ жизни и не появлялся в театре.
«Он был абсолютно нелюдим. Ему это было не нужно», - сказал Верник, добавив, что Мягков занимался лечением своей жены.
Ранее свои соболезнования близким и поклонникам Андрея Мягкова выразили президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.
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