РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 фев. Спортсмен Максим Пиксин из подмосковных Котельников стал победителем первенства Центрального федерального округа по универсальному бою, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Первенство ЦФО России по универсальному бою прошло в Рязани.

«Не оставив соперникам никаких шансов, 18-летний выпускник спортшколы «Котельники» в составе сборной Московской области Максим Пиксин стал победителем первенства ЦФО и вместе с медалью получил право участия в первенстве России», - говорится в сообщении.

Также Пиксин выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

«Поздравляем спортсмена и его тренера Владимира Арешкина и желаем дальнейших побед на спортивных аренах», - заключается в материале.