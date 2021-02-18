РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 фев. В городском округе Мытищи на 35% сократилось количество убийств в 2020 году, сообщил замначальника полиции по охране общественного порядка МУ МВД России «Мытищинское» Сергей Танянский.

В четверг в Мытищах состоялось заседание окружного совета депутатов. В рамках мероприятия был заслушан отчет МВД об итогах работы за 2020 год.

«Количество совершенных на территории обслуживания преступлений сократилось на 8,6% с 3 970 до 3 628, минус 342 преступления. Удалось добиться снижения количества преступлений категории «тяжкие», «особо тяжкие» на 5 и 6%. Меньше на 35% совершено убийств, с 20 снизилось до 13. На 2,4% - фактов тяжкого причинения вреда здоровью с 42 до 41», - сказал Танянский.

Он добавил, что на 24,1% снизилось количество разбойных нападений с 28 до 22. На 13,9 % уменьшилось количество грабежей с 79 до 68, на 22,5% краж - с 1826 до 1417. На 30% меньше произошло краж из квартир - с 258 до 180. На 41% меньше совершено краж автотранспорта, их количество снизилось с 133 до 78.