РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 фев. Семь учеников школ искусств Люберец с ограниченными возможностями здоровья по итогам 2020 года стали лауреатами именной стипендии губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Семь учеников школ искусств городского округа Люберцы стали лауреатами именной стипендии губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, которая присуждается детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья. Лауреатами стали Илья Оболадзе (ДШИ №2), Юлия Петрова (ДШИ №3), Вероника Сулимова (ДШИ №4), Петр Чин-Чу-Гуй (ДШИ №5), Павел Островский (ДШИ имени Л.И. Ковлера), Арина Семененко (ДШИ имени Л.И. Ковлера), Анна Леннова (ДШИ «Гармония»)», – сказал Ружицкий.

Он поздравил с успехом ребят и их педагогов.

«Для кого-то это первая значимая победа – пусть в жизни их будет много. Желаю дальнейших творческих успехов, удачи, никогда не останавливаться на достигнутом. Ребята, вы большие молодцы, мы вами гордимся», – добавил Ружицкий.

Именная стипендия губернатора Подмосковья вручается с 2018 года 150 детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются в государственных профессиональных образовательных организациях региона и муниципальных организациях дополнительного образования сферы культуры или занимаются в муниципальных культурно-досуговых учреждениях области.

Предусмотрено 75 стипендий по 4 тысячи рублей в месяц – за успешное освоение программ обучения, участие в творческих конкурсах, фестивалях, еще 75 стипендий по 6 тысяч рублей в месяц – за особые достижения в различных направлениях искусства.