РИАМО - 18 фев. В Москве четыре недели подряд отмечается спад заболеваемости коронавирусной инфекцией во всех возрастных группах, при этом сильно снижается заболеваемость среди учеников средней и старшей школы, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Столичные школьники месяц назад вернулись к очному формату обучения. Во всех школах столицы действуют санитарные меры, которые ввели еще в начале учебного года. Учителя, административные работники и сотрудники пищеблоков, а также охранники и уборщики должны носить маски.

«Среди учащихся средней и старшей школы заболеваемость снизилась на 27%, а среди учащихся начальных классов – на 11%. Если сравнивать с пиком эпидемии, то падение в среднем больше, чем на 60%. Эти показатели говорят о том, что момент возвращения учеников в школы был выбран правильно, эпидемиологическая ситуация не ухудшилась, и, я надеюсь, будет продолжать с каждым днем только улучшаться», - сказала Ракова в интервью телеканалу «Россия 24».

Проход в школу и посещение столовых организовано по отдельным графикам для разных параллелей. Также при входе в школы всем меряют температуру. В учебных классах регулярно проводится санобработка, кварцевание.

Если один из учеников заразится коронавирусом, то весь класс перейдет на дистанционное обучение на срок, установленный в предписании Роспотребнадзора.

В столице на фоне улучшения динамики по Covid-19 также вновь открыли свои двери учреждения дополнительного образования детей. Занятия в кружках и секциях проводятся в очном формате. При этом обязательно соблюдение всех санитарных требований.

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Текстовая трансляция

18 ФЕВРАЛЯ

- В Москве отмечается спад заболеваемости Covid‑19 во всех возрастных группах.

Среди учащихся средней и старшей школы заболеваемость снизилась на 27%, а среди учащихся начальных классов – на 11%. Если сравнивать с пиком эпидемии, то падение в среднем больше, чем на 60%. Эти показатели говорят о том, что момент возвращения учеников в школы был выбран правильно, эпидемиологическая ситуация не ухудшилась, и, я надеюсь, будет продолжать с каждым днем только улучшаться заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

- Губернатор Подмосковья получил право вводить дополнительные периоды тишины в самоизоляцию. Ранее поправки в областной закон о тишине вносила Мособлдума.

- Сфера торговли и услуг, индустрия отдыха и развлечений понесли наибольшие потери в Подмосковье в период пандемии коронавируса. В список также включены деятельность по предоставлению бытовых услуг населению, розничная торговля, стоматологические услуги, СМИ.

- Соблюдение мер против Covid в отелях Подмосковья стали контролировать через приложение. Итоги осмотра фиксируют в приложении, а проверки на объектах проводят еженедельно.

- Тяжесть течения коронавирусной инфекции может зависеть от группы крови человека. Чаще и тяжелее других переносят инфекцию люди со II и IV группами крови

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 13 447 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 577 больных. В Москве - 1950.

- Почти 600 тыс москвичей сделали прививки от коронавируса. В ближайшее время в городе планируют провести несколько крупных исследований по вакцинации от Covid-19.

- Международные клинические исследования вакцины «Спутник Лайт» запустили в Москве. Вакцинация этим препаратом будет проводиться в один этап.