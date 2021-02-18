РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 фев. Стали известны победители и призеры турнира по шахматам и шашкам среди учащихся средне-профессионального и высшего образования в Подольске, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В спортивном комплексе «Труд» Подольска 17 февраля прошли соревнования по шашкам и шахматам в рамках универсиады среди студентов средне-профессионального и высшего образования.

«В шахматном турнире первое место завоевал Подольский колледж имени Никулина (СП-2), второе место – структурное подразделение «Львовское» колледжа «Московия», третье место – Подольский социально-спортивный колледж. В турнире по шашкам победил Подольский социально-спортивный колледж, второе место у структурного подразделения «Львовское» колледжа «Московия», а третье – у МОКИТ», – говорится в сообщении.

Комитет по физической культуре и спорту администрации округа благодарит спортшколу олимпийского резерва «Пахра» за помощь в проведении соревнований.