РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 фев. На СПКБ «Подольский технопарк» модернизировали багги и оснастили его уникальным кабелем для участия в гранд-туре «Байкальская миля - 2021», сообщил «РИАМО в Подольске» гендиректор предприятия Максим Тугучев.

«Байкальская миля - 2021» стартует 20 февраля из Москвы. Преодолев 6 тысяч километров и посетив по пути несколько городов, команда финиширует на Байкале 5 марта. На модернизированном в Подольске двухместном багги примут участие в гранд-туре опытный путешественник с большим стажем экспедиций по Русскому Северу Тугучев и дважды рекордсмен «Байкальской мили», водитель-испытатель Владимир Шинягин в составе команды «СПКБ - Ф-МоторСпорт».

«Для участия в гранд-туре «Байкальская миля - 2021» мы разработали специальный кабель повышенной прочности, который можно использовать при производстве багги и других вездеходных машин. Сам кабель медный, покрыт оловом и затем полимерным материалом. В настоящее время завершается его сертификация. В ближайшее время мы сможем наладить его серийное производство. Ранее кабель такого качества производили только за границей. Благодаря нашей разработке мы сможем предложить покупателям качественный товар по более низкой цене, так как исключим расходы на доставку и растаможку», - сказал Тугучев.

По его словам, такой кабель может найти применение также в атомной и военной промышленности. В бытовых целях его не используют, так как повышенная износостойкость предполагает использование достаточно дорогих металлов, что увеличивает цену примерно в 1,5 раза.

Участники выбрали багги с бензиновым мотором. В пути ожидаются морозы до минус 40 градусов, поэтому во время подготовки к пробегу максимально утеплили транспорт. Багги - небольшой легкий автомобиль высокой проходимости для езды по бездорожью.