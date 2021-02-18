РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 фев. Госавтоинспекторы Королева проверили готовность пунктов технического осмотра к вступлению в силу новых требований, сообщил «РИАМО в Королеве» начальник отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Сергей Адамов.

В ГИБДД Королева прошло рабочее совещание, на котором обсудили вопросы готовности пунктов техосмотра к новым требованиям, вступающим в силу 1 марта. В совещании приняли участие представители администрации, пунктов техосмотра и автопредприятий.

«В настоящее время на территории городского округа Королев осуществляют деятельность пять операторов технического осмотра: ООО «Смена-М», ООО «Автоэватакс», ИП «Лукьянов В.В.», ООО «АкваТехСервис», ООО «ПИКТЕХ», из них один - ООО «АкваТехСервис» - аккредитован на проведение технического осмотра автобуса. На совещании мы обсудили их готовность, выявили недостатки и установили сроки их устранения, чтобы с 1 марта все пункты были готовы работать в новых условиях», - сказал Адамов.

С 1 марта сотрудники ГИБДД начнут принимать участие в проведении технического осмотра пассажирских транспортных средств. С пунктом технического осмотра ООО «АкваТехСервис» уже разработан график, он размещен на официальном сайте ГИБДД.

Также с 1 марта на сотрудников ГИБДД возлагается государственный контроль (надзор) за организацией и проведением технического осмотра транспортных средств, предметом которого является оценка соблюдения операторами техосмотра требований правил проведения осмотра. Он будет осуществляться посредством мероприятий по профилактике, государственному контролю, внеплановых проверок и контрольных закупок.

В случае выявления случаев фиктивного проведения технического осмотра сотрудники Госавтоинспекции будут правомочны аннулировать диагностические карты с последующим привлечением операторов технического осмотра к административной ответственности.

Было предложено провести совещание, чтобы создать на базах муниципальных гаражей пассажирских автопредприятий пункты технического осмотра.

Вопрос по поднятию тарифов будет обсуждаться с правительством Московской области.