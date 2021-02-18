РИАМО - 18 фев. Актеры Евгения Добровольская и Авангард Леонтьев вспомнили о таланте народного артиста РСФСР Андрея Мягкова, они отметили, что он был человеком чести и одаренным от природы артистом, передает корреспондент РИАМО.

Актриса Евгения Добровольская отметила, что Мягков прожил огромную насыщенную творческую жизнь. Она также вспомнила, что он не любил давать интервью, фотографироваться и всячески пытался оградить свою личную жизнь от внимания журналистов. Однако по знаменитым ролям в кино, Мягков вошел в каждый дом.

«Для каждого человека страны он свой. Ведь он вошел в каждый дом. Он оберегал себя, личное пространство, жизнь своей семьи. Это был человек невероятной чести. Он ушел из театра, когда потерял желание играть. Это большая смелость. Он был великим, прекрасным актером, человеком с невероятным юмором», - рассказала Добровольская.

О том, что Мягков учился у лучших учителей и всегда был на хорошем счету в театре «Современник» рассказал Авангард Леонтьев.

«Андрей – очень одаренный природой артист. <…> Учился непосредственна у ученика Станиславского. Он учился в самой-самой лучшей школе. Поэтому, когда пришел в театр к Ефремову, это было очень органично. Замечательно Андрей раскрылся в «Современнике». Стал одним из актерских лидеров «Современника», - отметил Леонтьев.

Он также отметил, что Мягков очень любил делать комплименты своим коллегам по творческому цеху.

«Андрей говорил комплименты своим коллегам. Неожиданно совершенно. Актерское мнение, такого большого артиста, конечно, для нас всех было очень важно», - подчеркнул актер.

Советский и российский актер Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет. Причиной смерти называют острую сердечную недостаточность.​ В последнее время Мягков не играл на сцене родного МХТ имени Чехова.

Актер родился в Ленинграде в 1938 году. Окончил Школу-студию МХАТ в 1965 году. Играл в Художественном театре, а также ставил спектакли на Малой сцене МХАТ. Зрителям актер запомнился по легендарным советским фильмам «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс».

Прощание с Мягковым состоится 20 февраля в Москве, актера похоронят на Троекуровском кладбище.

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