РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 фев. В Королеве построят многофункциональный комплекс для учащихся академии управления МВД России, в четверг был выдан порубочный билет, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В четверг на улице Марины Цветаевой на месте будущего строительства многофункционального комплекса для учащихся академии МВД была проведена встреча первого заместителя главы администрации округа Юрия Копцика с начальником филиала академии управления МВД России Сергеем Пироженковым, депутатами, членами Общественной палаты и жителями.

«Нам в администрацию поступило заявление на выдачу порубочного билета. Давно уже мы приняли решение, что любая вырубка в городе будет согласовываться с жителями. Поэтому сегодня (18 февраля - ред.) мы проводим встречу, рассматриваем документы и вместе принимаем решение о выдаче билета. На этом месте планируется строительство корпуса академии», - сказал Копцик.

Копцик после обсуждения на месте подписал и выдал порубочный билет Пироженкову. Такая практика, когда выдача билета происходит в присутствии жителей и общественности, применяется впервые.

Заявка поступила на вырубку 549 деревьев, компенсационная выплата, которая поступит в бюджет города, составит более 4 миллионов рублей.