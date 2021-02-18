РИАМО - 18 фев. На праздничных выходных в Подмосковье ожидаются перепады температуры, будет морозно, пройдет снег, сугробы вырастут на 5-10 сантиметров, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Февраль в этом году у нас отличился значительным количеством снега, уже выпало больше климатической нормы, и резкими колебаниями температуры. Большая часть месяца была с отрицательными аномалиями температуры. Температура февраля в Московском регионе идет на 3 - 3,5 градуса ниже климатической нормы. Количество осадков приближается к количеству 1,5 нормы», — сказала Позднякова.

Она отметила, что пока экстремально низких температур не было. Два дня выпадало экстремальное количество осадков – 12 и 13 февраля. В целом с 11 по 14 февраля выпала месячная норма осадков.

«Во второй половине месяца также ожидаются довольно сильные колебания и температуры, и атмосферного давления. Предстоящие праздничные дни будут морозными и снежными. Мы рассчитываем, что 21, 22, 23 (февраля – ред.) прирост снега составит 5-10 сантиметров снега. Снег продолжится и в начале следующей рабочей недели», — уточнила Позднякова.

Ожидаются резкие перепады температуры и атмосферного давления. Осадков прогнозируется меньше, чем на предыдущих выходных, но в отдельные дни снег может быть довольно сильным. За 12 часов может выпасть до 6 миллиметров осадков.

В грядущую ночь в Московском регионе ожидаются морозы в минус 27 – минус 22 градуса. 23 и 24 февраля будет примерно такая же погода.

«Не зря в народе февраль называли «кривые дороги». В последние годы у нас февраль в средних широтах всегда оказывался холоднее, чем январь. В этом году точно так же», — подчеркнула синоптик.