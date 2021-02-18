РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 фев. В текущем году отремонтируют детское и взрослое инфекционные отделения Мытищинской городской клинической больницы, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

На еженедельном совещании в формате ВКС с руководителями правительства и главами муниципалитетов губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил за 6-8 месяцев привести все медучреждения, нуждающиеся в срочном ремонте, в надлежащее состояние.

«В Мытищах по поручению губернатора будет сделан ремонт двух зданий - это детское и взрослое инфекционные отделения Мытищинской городской клинической больницы. Оба учреждения построены еще в довоенное время, потому требуют наибольшего внимания в плане ремонтных работ. Ремонт медицинских учреждений будет осуществляться за счет областного финансирования», - говорится в сообщении.

В 2021 году в Московской области планируют отремонтировать свыше 80 медучреждений, которые больше всего беспокоят жителей. В первую очередь будут ремонтироваться стационары, амбулатории, травмпункты, подстанции скорой помощи. Сроки и качество ремонтных работ будут контролироваться Минздравом Московской области, главами городских округов и главврачами медицинских организаций.