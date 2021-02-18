РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 фев. В городском округе Мытищи увеличили расходы бюджета на 102 миллиона 393 тысячи рублей, сообщила начальник финансового управления администрации горокруга Ольга Гренц.

В четверг в Мытищах состоялось заседание совета депутатов горокруга.

«Расходы бюджета округа увеличены на 102 миллиона 393,2 тысячи рублей и составляют 12 миллиардов 182 миллиона 150 тысяч рублей. Положительная корректировка произведена по всем разделам бюджета. Доходы уточненного бюджета Мытищ на 2021 год планируются в сумме 11 миллиардов 436 миллионов 327 тысяч рублей», - сказала Гренц.

Она добавила, что по статье «налоговые и неналоговые доходы» увеличение составило 7 миллионов 397,6 тысячи рублей. Корректировка произведена исходя из фактических поступлений 2021 года. По статье «безвозмездные поступления» - уменьшение на 50 миллионов 677,3 тысячи рублей. Корректировка произведена на основании уведомлений поступивших из министерства экономики и финансов Московской области.

«Также произведены возвраты остатков субсидий и субвенций 2020 года в бюджет Московской области», - отметила Гренц.