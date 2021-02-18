РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 фев. В МГОУ городского округа Мытищи впервые в Подмосковье отметили День Российских студенческих отрядов (РСО), говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Праздник посвящен бойцам студенческих отрядов всех поколений. Региональное отделение движения совсем недавно оформилось в Московской области и уже объединило 12 отрядов и 342 студента.

«Мы месяц назад официально зарегистрировали наше региональное отделение РСО, находимся на первой ступеньке своего развития. Но я уверен, что с таким коллективом бойцов отрядов, ветеранов и поддержки у нас обязательно все получится», – сказал командир Московского областного регионального отделения МООО «РСО» Павел Ковалев.

Программа празднования Дня РСО была насыщенной. Трансляция из Москвы с торжественного открытия мультиформатного пространства «С.О. здание» позволила оценить первое в России место для самовыражения подростков и молодежи. В МГОУ гости осмотрели фотовыставку «Сегодня строим завтра на земле» с ретроспективой в советское прошлое движения, побывали на спевке отрядов.

В торжественной части приветственное слово взяла министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе. Она поблагодарила бойцов РСО за активное участие в жизни региона.

«Вы первыми в Подмосковье начали бороться с последствиями снегопадов несмотря на суровые морозы. Вы выезжали в Чехов и Электросталь, чистили мемориалы и детские площадки, помогали заготавливать дрова жителям и проводили мастер-классы для подростков. Стройотряды – это не только про труд, это про друзей и единомышленников. Это первый серьезный опыт в профессии, время открытий, впечатлений и творчества! И это только начало», – отметила Швелидзе.

Она вручила благодарственные письма лучшим представителям движения РСО в Подмосковье. В этот день студенты также поучаствовали в интерактивном квизе «Большие игры с разумом» и лотерее.

«Движение студенческих отрядов имеет богатую историю, бойцы МОПИ имени Крупской, а теперь МГОУ всегда следуют своим традициям. И сегодняшний праздник в стенах нашего университета является этому примером. Я желаю всем успехов в нелегком деле и помните, что труд крут», – добавила ректор МГОУ Елена Певцова.