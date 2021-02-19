Жителей и гостей столицы ждут насыщенные февральские выходные, приуроченные ко Дню защитника Отечества. Тем, кто хочет проникнуться патриотическим духом, можно отправиться на концерт народной группы «Любэ» и посетить Музей Победы, который подготовил праздничную программу. Любители тяжелой музыки оценят главную Metal-Ёлку страны и фестиваль, посвященный Курту Кобейну. Театралы смогут посмотреть караоке-спектакль по повести Василия Шукшина в Губернском театре, а поклонники художника Васи Ложкина посетят его новую выставку про коронавирус. Об этих и других событиях читайте в гиде РИАМО.

СУББОТА, 20 февраля

Стендап-концерт Алексея Щербакова

Резидент шоу StandUp на ТНТ и бессменный участник популярного YouTube проекта «Что было дальше» Алексей Щербаков выступит с двумя сольными концертами в «Крокус Сити Холле». Зрители знают его как самого искреннего комика с потрясающей мимикой. В программе – не только лучшие монологи за 2020 год, но и абсолютно новый материал.

Где: Красногорск, ул. Международная, д. 20, Crocus City Hall

Когда: 20 февраля в 16:00 и в 18:00

Стоимость: от 1 600 рублей

Kurt Cobain Birthday Fest 2021

Если для вас гранж-рок – любимый музыкальный жанр, то не пропустите ежегодный фестиваль, посвященный дню рождения Курта Кобейна, в «ГлавClub». Известные музыканты исполнят главные хиты группы Nirvana. На сцену выйдут Мэd Dог и Metamorphis, а также специальные гости – Антон Пух (F.P.G), Артем Шаров («Гудтаймс»), Саша Растич («7раса») и Ксения Сидорина («Блондинка Ксю»), Рубен Казарьян (Louna) и другие музыканты, для которых Курт Кобейн был идейным вдохновителем. Приобрести билеты можно на сайте «ГлавClub».

Где: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, ГлавClub

Когда: 20 февраля в 19:00

Стоимость: 1 000 рублей

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Концерт группы Louna

Популярные альтернативщики представят новый альбом на сцене клуба Adrenaline Stadium. В лучших традициях карантинной эпохи музыканты записали его не в студии, а самостоятельно в домашних условиях. На концерте прозвучат не только треки с пластинки «Начало нового круга», но и самые главные хиты за 11-летнюю историю группы. Также фанатов порадуют ярким световым шоу и видеоинсталляциями, которые неизменно сопровождают живые выступления команды. Приобрести билеты можно на сайте клуба.

Где: г. Москва, Ленинградский пр-т., д. 80, стр. 17, Adrenaline Stadium

Когда: 20 февраля в 20:00

Стоимость: 2 400 рублей

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 февраля

Маркет «4 сезона»

РИАМО , Александр Кожохин Благотворительный магазин «Лавка радостей» в центре дизайна Artplay

Если вы не успели купить подарки для своих защитников, то можно заглянуть на маркет «4 сезона», который пройдет с 21 по 23 февраля в малом зале Artplay. Здесь можно выбрать оригинальную одежду, аксессуары и товары для дома от местных дизайнеров. Также можно поучаствовать в одном из мастер-классов, например, по живописи, росписи одежды или изготовлению аксессуаров в стиле стимпанк. Зарегистрироваться для участия можно по ссылке.

Где: г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д.10, Artplay

Когда: 21–23 февраля с 12:00 до 20:00

Стоимость: бесплатно

Караоке-спектакль «Энергичные люди»

В воскресенье на сцене Московского Губернского театра покажут спектакль Сергея Безрукова по повести Василия Шукшина. Режиссер удивит зрителей уникальным жанром спектакля-караоке, где актеры исполняют популярные эстрадные песни, а также яркими декорациями, которые передают дух эпохи. Действие происходит в 70-е годы прошлого века. Главные герои пьесы – авантюристы и спекулянты. Эти, казалось бы, неплохие «энергичные люди» тратят все силы на обустройство собственного достатка, что сделать законным путем не так уж просто. Приобрести билеты можно на сайте театра.

Где: г. Москва, Волгоградский проспект, 121, МГТ

Когда: 21 февраля в 18:00

Стоимость: от 1 000 рублей

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 февраля

Выставка Васи Ложкина «Изыди, вирус окаянный!»

Возможно вы не слышали о популярном в интернете художнике Васе Ложкине, но точно хоть раз видели его работы. Картины с уникальным стилем и острым сюжетом придутся по вкусу не только истинным любителям современного искусства, но и тем, кто не прочь посмеяться над очередным мемом в сети. В экспозицию вошли новые работы Васи Ложкина, на которых зритель увидит давно знакомых и любимых персонажей: бабок, «нормальных мужиков», медведей и, конечно, «постироничных» котов. Купить билеты можно на сайте музея.

Где: г. Москва, ул. Тверская, д. 21, Государственный центральный музей современной истории России

Когда: с 13 февраля по 8 марта

Стоимость: 400 рублей

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Спектакль «Борис» в Музее Москвы

Музей Москвы и продюсер Леонид Роберман представили совместный проект – спектакль-метафору о судьбе России, ее правителях и вечных ценностях. Это оригинальная трактовка пушкинской трагедии «Борис Годунов» в постановке одного из лучших режиссеров современности – Дмитрия Крымова. Спектакль «Борис» был номинирован на «Золотую маску-2020» в пяти номинациях, а главные роли в нем исполняют талантливые актеры Тимофей Трибунцев и Виктория Исакова. Приобрести билеты можно на сайте «Яндекс. Афиша».

Где: г. Москва, Зубовский бул., д. 2, Музей Москвы

Когда: 22 февраля в 19:00

Стоимость: от 5 000 рублей

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Концерт группы «Любэ»

Послушать любимые душевные песни о жизни, любви и Родине можно в Крокус Сити Холле 22 и 23 февраля. В эти дни состоится выступление группы «Любэ», которая давно заслужила статус народного коллектива. Николай Расторгуев со своей командой представит с праздничную программу «Песни о людях». Приобрести билеты можно на сайте «Яндекс. Афиша».

Где: г. о. Красногорск, ул. Международная, д. 20, Crocus City Hall

Когда: 22 февраля в 20:00 и 23 февраля в 18:00

Стоимость: от 1 300 рублей

ВТОРНИК, 23 февраля

День защитника Отечества в музее Победы

пресс-служба музея Победы

Музей Победы на Поклонной горе подготовил праздничную программу в честь Дня защитника Отечества. В 12:00 состоится торжественное открытие выставки «Моторы войны», посвященной автомобилям Великой Отечественной и Второй мировой войны. В 14:00 в рамках фестиваля «Журавли Победы» начнется концерт «Служить России». А в 16:00 состоится концерт клуба военной авторской песни «Ветер Побед». Также юные посетители вместе с папами смогут принять участие в конкурсно-игровой программе «Большие маневры». Вход будет бесплатным для военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также курсантов военных учебных заведений и кадетов.

Где: г. Москва, Площадь Победы, д. 3, Музей Победы

Когда: 23 февраля с 12:00

Стоимость: билеты в музей – 300 рублей

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Metal-Ёлка

страница группы Ария в соцсети "Facebook"

В праздничный день любители тяжелой музыки смогут посетить главную Metal-Ёлку страны в «Главклубе». Организаторы обещают, что пятый юбилейный фестиваль станет самым масштабным за всю историю проведения. Хедлайнером будет легендарная группа «Ария» – коллектив подготовил 75-минутную программу с главными хитами. 23 февраля на сцену также выйдут Сергей Марвин и группы «Омела», Amalgama, Michael Night и Catharsis. Приобрести билеты можно на сайте «Главклуба».

Где: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, ГлавClub

Когда: 23 февраля в 17:00

Стоимость: от 2 200 рублей

Концерт группы «Сплин»

В День защитника Отечества группа «Сплин» выступит на сцене клуба Adrenaline Stadium. Один из самых известных отечественных рок-коллективов порадует фанатов исполнением любимых треков и песен из нового альбома «Вира и майна». Приобрести билеты можно на сайте клуба Adrenaline Stadium.

Где: г. Москва, Ленинградский пр-т., д. 80, стр. 17, Adrenaline Stadium

Когда: 23 февраля в 20:00

Стоимость: от 3 500 рублей

КИНОПРЕМЬЕРЫ

Комедия «Спасите Колю!»

Российская комедия с Дмитрием Нагиевым от режиссера Дмитрия Губарева расскажет о нелегкой судьбе студентки Маши Матушкиной, отец которой командует военкоматом. Девушка мечтает встретить любовь, но парни возле нее надолго не задерживаются – все они отправляются отдавать долг Родине в самые дальние уголки России. Так происходит и с новым кавалером. Тогда Маша решается на отчаянный шаг – представить отцу ненастоящего парня прямо в день его юбилея.

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Фэнтези «Конек-Горбунок»

Красочная экранизация знакомой с детства сказки Петра Ершова об Иване и его волшебном помощнике Коньке-Горбунке с Паулиной Андреевой и Антоном Шагиным в главных ролях. Под личиной магического коня скрывается актер Павел Деревянко. Героям предстоит преодолеть множество испытаний, столкнуться с коварным противником и встретить такую любовь, ради которой стоит рискнуть всем.

Комедия «Батя»

23 февраля – это отличный повод посмотреть отечественную комедию о путешествии взрослого героя к своему бате – суровому русскому мужику, который стал отцом на заре 90-х. Его методы воспитания могут показаться дикими, но они в общем-то не отличались от опыта многих советских людей. В главных ролях – популярный комик Стас Старовойтов и актер Владимир Вдовиченков.