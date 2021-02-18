РИАМО – 18 фев. Группа компаний «Инград» приступила к выдаче ключей собственникам квартир в корпусе №1 жилого квартала «Авентин» в городском округе Химки, сообщает пресс-служба ГК «Инград».

Монолитный жилой 17-этажный дом с вентилируемым фасадом рассчитан на 432 квартиры площадью от 23 до 87 кв. м, как стандартной планировки, так и евроформата. Во всех квартирах предусмотрены лоджии с увеличенным остеклением.

Просторные сквозные входные группы выполнены на одном уровне с землей и оборудованы помещениями для хранения колясок. Территория двора полностью благоустроена – установлены детские и спортивные площадки, высажены деревья и кустарники.

Передача квартир будет проходить в несколько этапов и начнется с 1-й и 2-й секций, где расположены квартиры без отделки. Заселение 3-й и 4-й секций начнётся после завершения отделочных работ.

Жилой квартал «Авентин» расположен в микрорайоне Сходня. Он состоит из трех корпусов, два из которых уже заселены.

Квартал построен в районе с развитой инфраструктурой. Вблизи Сходненский парк и долина реки Сходня. Рядом с кварталом - железнодорожные станции «Сходня» и «Подрезково», кроме того, имеется выезд на Ленинградское и Новосходненское шоссе.

В период осложнения эпидемиологической обстановки ГК «Инград» проводит процесс заселения по протоколу усиленной санитарной безопасности. Выдача ключей и осмотр квартир будут проводиться в индивидуальном порядке и строго по предварительной записи. Она ведется по телефонам +7(495) 363-06-20 либо через личный кабинет клиента. После каждого клиента в офисе проводится санитарная обработка с использованием дезинфицирующих средств.