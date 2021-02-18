РИАМО - 18 фев. Российская банковская система готова к выходу из антикризисных послаблений, введенных ранее Центробанком из-за пандемии коронавируса, передает Федеральное агентство новостей.

«Противопоказаний для сворачивания антикризисных мер нет», — заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе встречи с представителями банков.

Льготные условия для финансовых организаций были введены весной 2020 года из-за ухудшения ситуации на финансовом рынке в связи с пандемией Covid-19. В частности, они касались кредитования бизнеса.

Набиуллина подчеркнула, что меры поддержки для банков в России сделали значительно шире, чем в других странах.

Банковская система РФ достойно прошла 2020 год, помогав отечественной экономике, которая, в свою очередь возвращается к нормальному функционированию, уверена глава Центробанка.

Окончание мер поддержки для кредитных организаций ожидается 1 июля 2021 года. ​