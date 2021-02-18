РИАМО - 18 фев. Суд приостановил работу ресторана «Лермонтов» на 90 суток, в ресторане не выполняли меры по профилактике коронавируса, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

«На предприятии не осуществляется обеззараживание воздуха, отсутствуют дезинфицирующие средства для уборки помещений, контактных поверхностей и обработки посуды», - говорится в сообщении.

У сотрудников не было необходимого запаса масок и перчаток, антисептиков для обработки рук.

Также холодильники не имеют термометров, в морозильной камере хранятся продукты без сопроводительной информации об условиях хранения, сроке годности данной продукции. На полу не было необходимой разметки для соблюдения социальной дистанции.

По решению суда ресторан закрыли на 90 суток, а юридическое лицо оштрафовали на 200 тысяч рублей.

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