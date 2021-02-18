РИАМО - 18 фев. Коллеги народного артиста РСФСР Андрея Мягкова запомнят его как профессионального педагога и артиста, интеллигентного человека с чувством юмора.
Актер МХТ имени А. П. Чехова Алексей Агапов рассказал, как играл вместе с Мягковым в спектакле «Мещане».
По словам режиссера и актрисы Марины Брусникиной, ученики Мягкова знали его с той стороны, с которой не знал никто другой.
Советский и российский актер Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет. Причиной смерти называется острая сердечная недостаточность. В последнее время Мягков не играл на сцене родного МХТ имени Чехова.
Актер родился в Ленинграде в 1938 году. Окончил Школу-студию МХАТ в 1965 году. Играл в Художественном театре, а также ставил спектакли на Малой сцене МХАТ. Зрителям актер запомнился по легендарным советским фильмам «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс».
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