РИАМО - 18 фев. Коллеги народного артиста РСФСР Андрея Мягкова запомнят его как профессионального педагога и артиста, интеллигентного человека с чувством юмора.

Актер МХТ имени А. П. Чехова Алексей Агапов рассказал, как играл вместе с Мягковым в спектакле «Мещане».

«Когда я пришел в театр, у нас с ним был спектакль «Мещане». И для меня это очень ценно. Андрей Васильевич играл моего папу. У Андрея Васильевича было столько какого-то ребячества, хулиганства и в то же время такая профессиональная школа. Мы хулиганили вместе и работали серьезно. Он всегда очень внимательно относился, мог что-то подсказать, как-то направить», - сказал Агапов.

По словам режиссера и актрисы Марины Брусникиной, ученики Мягкова знали его с той стороны, с которой не знал никто другой.

«Он один из тех людей, который сформировал меня как личность, как человека. Наверное, в первую очередь как человека. Потому что никто не знает Андрея Васильевича, кроме его учеников, с другой стороны. Он был человек невероятного интеллекта, интеллигентности, чувства юмора, ума, божьего дара педагогического», - отметила Брусникина.

Советский и российский актер Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет. Причиной смерти называется острая сердечная недостаточность.​ В последнее время Мягков не играл на сцене родного МХТ имени Чехова.

Актер родился в Ленинграде в 1938 году. Окончил Школу-студию МХАТ в 1965 году. Играл в Художественном театре, а также ставил спектакли на Малой сцене МХАТ. Зрителям актер запомнился по легендарным советским фильмам «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс».

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