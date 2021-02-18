РИАМО - 18 фев. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам артиста театра и кино Андрея Мягкова, который умер в возрасте 82 лет, сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, глава государства направит близким народного артиста РСФСР телеграмму.

«Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Андрея Мягкова. В ближайшее время президент направит телеграмму родным и близким», — сказал Песков.

Актер родился в Ленинграде в 1938 году, окончил Школу-студию МХАТ и в 1977 году перешел в Художественный театр. В кино он известен по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс».​