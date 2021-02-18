РИАМО - 18 фев. Из-за холодной погоды и перепадов атмосферного давления, которые ожидаются на выходных, жителям Подмосковья стоит реже выходить на улицу, чтобы не спровоцировать проблемы со здоровьем, сообщила главный кардиолог Минздрава Московской области Мария Глезер.

На грядущих выходных в Подмосковье температура может опуститься до минус 30 градусов. Кроме того, ожидаются перепады атмосферного давления – так называемая «барическая пила». Синоптики также прогнозируют снегопад.

«В связи с неблагоприятным прогнозом погоды на праздничные и выходные дни обращаемся к вам с просьбой максимально сократить выход на улицу, посещения магазинов, мест развлечений. Особенно адресуем эту информацию пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и лицам пожилого возраста», – сказала Глезер.

Она уточнила, что холодная погода и изменение атмосферного давления могут провоцировать приступы стенокардии, изменения артериального давления.

Глезер напомнила о необходимости принимать все назначенные препараты, контролировать давление и пульс ежедневно.

Врач добавила, что снегопад может осложнить передвижение по улицам. Из-за снега люди чаще падают, получают в результате ушибы и переломы. Так как световой день еще короткий, риск падения для людей с нарушением зрения возрастает.

«Если же вам все-таки необходимо выйти, оденьтесь потеплее, помните, что «многослойная» одежда лучше сохраняет тепло», – рассказала кардиолог.

Она посоветовала защищать шею, лицо и грудь от ветра и холода, так как раздражение этих зон может спровоцировать приступы стенокардии, вызвать обострение ишемической болезни сердца.

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