РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 фев. Жители Люберец в возрасте от 6 до 17 лет могут принять участие во Всероссийском творческом конкурсе «Мои герои большой войны», работы начнут принимать с 22 февраля, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Конкурс посвящен памяти защитников Родины в годы Великой Отечественной войны.

«Конкурс проводится по шести номинациям: «Рисунок», «Поэзия», «Видеорепортаж», «Вокал», «Танец», «Оригинальный жанр», возрастные группы 6-10, 11-13, 14-17 лет. В каждой номинации приветствуются работы из истории семьи или родного края, посвященные подвигам родственников, прабабушек и прадедушек, истории земляков, сыновей полка, юнг, истории которых отражают тематику конкурса», - говорится в сообщении.

Ознакомиться с деталями проведения конкурса можно на официальном сайте конкурса: https://www.detigeroi.ru. Здесь же с 22 февраля по 31 марта принимаются работы участников. Список победителей будет объявлен 15 апреля.

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