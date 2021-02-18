РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 фев. За 2020 год в Люберецкую областную больницу поставили почти 4 тысячи единиц медицинского оборудования, говорится в сообщении учреждения здравоохранения.

«Согласно постановлению губернатора Подмосковья о введении в регионе режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской области системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории области за 2020 год было поставлено свыше 3903 единицы медоборудования», - говорится в сообщении.

Среди них – передвижной компьютерный томограф, три рентгеновских и три ультразвуковых аппарата, видеоэндоскопическая стойка для бронхоскопии, полное реанимационное сопровождение.

Кроме того, за 2020 год были сформированы плановые закупки основного медицинского оборудования в рамках государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья», направленные на оснащение подразделений Люберецкой областной больницы.

Несмотря на Covid-19, развитие паллиативной медицинской помощи, оснащение профильным оборудованием сосудистого центра, переоснащение онкологического отделения, размещенных на базе стационарного отделения №1 Люберецкой областной больницы по адресу: Октябрьский проспект, дом №338, являются одними из главных задач.

На сегодня осуществлены закупки свыше 95 единиц оборудования, среди которых три ультразвуковых диагностических аппарата, видеоэндоскопическая система для бронхоскопии, видеоэндоскопическая система для гастроскопии, два видеоколоноскопа, видеогастроскоп, видеобронхоскоп, видеодуэноскоп, три наркозных аппарата, оборудование для офтальмологии, анестезиологии и реанимации.

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