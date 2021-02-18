РИАМО - 18 фев. На станциях метро «Таганская» Таганско-Краснопресненской линии и «Спортивная» Сокольнической линии начали обновлять стены, работы будут проводить ночью, чтобы они не сказались на графике движения поездов, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«С течением времени облицовка путевых стен изнашивается, поэтому периодически ее необходимо ремонтировать. На «Таганской» и «Спортивной» путевые стены будут отделаны новой керамической плиткой, а архитектурные решения станций не изменятся», - сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Он добавил, что всего планируется заменить почти 3 тысячи квадратных метров плитки на обеих станциях. Металлические панно и другие декоративные элементы на стенах сохранят.

Поезда будут ходить в прежнем режиме. Все работы будут проводиться по ночам.