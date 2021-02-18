РИАМО - 18 фев. Столичная прокуратура проводит проверку в связи с причинением 12-летнему мальчику телесных повреждений на севере Москвы, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

«Со слов ребенка, 3 февраля в квартире на Валдайском проезде к нему применил насилие отец. В результате конфликта 16 февраля мальчик сбежал из дома», — говорится в сообщении.

Ребенок сейчас находится в одной из столичных больниц, у него множественные ушибы и ссадины.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего. Ранее данная семья на соответствующих учетах не состояла. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.