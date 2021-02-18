РИАМО - 18 фев. Из-за перепадов температуры на выходных и снегопада автомобилистам порекомендовали отказаться от поездок на личных машинах и пересесть на общественный транспорт, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Согласно прогнозам синоптиков, в грядущие несколько дней на территории региона ожидается неустойчивая погода. В ночь на 20 февраля температура может опуститься до минус 30 градусов, а днем подняться до минус 10. На дорогах возможна гололедица. Кроме того, прогнозируется снегопад.

«Не паркуйте машины на проезжей части. Это позволит не ухудшать дорожно-транспортную ситуацию, избежать заторов и ДТП, а дорожным и коммунальным службам — выполнить работы по уборке территории», – говорится в сообщении.

Кроме того, на выходных ожидается «барическая пила» — скачки атмосферного давления, во время которых садиться на руль нежелательно. В эти дни гражданам рекомендуют отказаться от физической нагрузки, стрессов, переутомления, рискованных занятий, требующих концентрации внимания, а также спать не менее восьми часов. «Барическая пила» может негативно сказаться на состоянии метеозависимых людей.