РИАМО - 18 фев. К осени в Подмосковье приведут в порядок свыше 300 почтовых отделений, чтобы жителям было комфортно пользоваться их услугами, работы более чем в половине из них проведут силами региона, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Соответствующее соглашение подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и гендиректор «Почты России» Максим Акимов.

«Во всех отделениях будут кондиционеры, тепловые завесы, новая мебель, современное оборудование, видеонаблюдение, сигнализация. В помещениях сделают ремонт, старые пункты переедут в современные здания», — говорится в сообщении.

«Почта России» откроет в Подмосковье еще 10 отделений и установит 135 постоматов.

«Цель соглашения — обеспечить перемены в том, что волнует огромное количество людей. На почту только в это небольшое отделение приходят каждый день 70-150 человек. Посылки, различные услуги, письма, корреспонденция — все можно получить здесь. Мы подписали программу, цель которой — обновить, сделать абсолютно современными отделения «Почты России», чтобы было комфортно, удобно», — отметил Воробьев.

Он поблагодарил Акимова и его команду за то, что все настроены на результат и внимание к посетителям.

«Я очень рассчитываю, что в сентябре мы сможем отчитаться перед жителями», — заключил губернатор.

Соглашение подписали в модернизированном отделении «Почты России» в поселке Пески в городском округе Коломна. По поручению губернатора муниципалитет предоставил административное здание и провел там ремонт. Ранее отделение было в маленьком металлическом павильоне, где даже отсутствовали окна. Зимой в нем было холодно, летом — душно, а в клиентском зале помещалось не более трех человек.

Воробьев и Акимов отправили посылку в Пермь для детского клуба коллекционеров. В ней — книги, календари, значки, открытки, блокноты, ручки с символикой Подмосковья.

«Для почты такая степень поддержки со стороны региональных органов власти — уникальный опыт. Хочу сказать большое спасибо правительству Московской области, особенно в этот сложный период пандемии. Московская область — это почтовое сердце страны. Здесь больше 1 тысячи наших отделений, работают свыше 14 тысяч сотрудников», — рассказал Акимов.

Каждый месяц «Почту России» посещают около 1,8 миллиона жителей региона.